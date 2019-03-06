صحيفة تكشف تفاصيل الحالة الصحية لرئيس الجزائر بوتفليقة

كشف موقع صحيفة "تريبون دو جنيف" السويسرية ، الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية للرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويثير غياب بوتفليقة عن الأنظار الكثير من التساؤلات، خصوصا بعد نقله مرة أخرى إلى سويسرا، حيث يخضع لجلسات علاج في أحد مشافي جنيف.

وبالرغم من صمت المسؤولين في الجزائر بشأن مكان تواجد بوتفليقة، إلا أن "تريبون دو جنيف" قالت إنه ما يزال يرقد في المستشفى الجامعي بجنيف، مضيفة "لكنه قد يغادر قريبا".

وكشف المصدر أن صحة بوتفليقة هشة، حيث يعاني من أمراض عصبية وتنفسية، مشيرا إلى أنه حالته الصحية تتطلب رعاية مستمرة.

ووفقا لمعلومات الموقع، فإن حياة رئيس الدولة الجزائرية تبقى "تحت تهديد مستمر"، على اعتبار أن جهازه التنفسي "تدهور بشكل ملموس" ويتطلب رعاية متواصلة.

وتابع "ما يعاني منه بوتفليقة اليوم ناتج عن عمره المتقدم وعن السكتة الدماغية التي تعرض لها قبل سنوات، مما انعكس سلبا على وظائف جهازه العصبي".