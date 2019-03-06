محكمة أوروبية ترفض طعن "حماس" حول إدراجها على لائحة "الإرهاب"

رفضت المحكمة العليا التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، طعناً مقدماً من حركة "حماس" ضد القرار الذي صدر عام 2015، بإدراجها على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وأوضح موقع "مصراوي" أن المحكمة رفضت كافة الدفاعات التي تقدمت بها الحركة ضد الإدراج ضمن المنظمات الإرهابية، وهي الخطورة التي أدت إلى تجميد أصول الحركة في دول الاتحاد.

كما ورفضت المحكمة مساعي "حماس" لإنهاء تجميد مفروض على أصول مملوكة لها في الاتحاد الأوروبي، في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة.

ووفقاً للمحكمة، فإن إدراج الحركة على قائمة الإرهاب، اعتمد على طلب من وزير الداخلية البريطاني، وقرار صادر عن وزير الخارجية الأمريكي، بوصفها "منظمة إرهابية أجنبية".

يشار إلى أنه في تموز (يوليو) 2017، ألغت محكمة العدل الأوروبية قرارا للمحكمة العامة يقضي بإزالة الحركة من قائمة الكيانات الإرهابية، بسبب اتخاذ الاتحاد الاوروبي قراره استنادا إلى معلومات من وسائل الإعلام وشبكة الانترنت.