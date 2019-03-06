اتحاد الإذاعات: فضائية الأقصى تعمل بمهنية والاحتلال هو "الإرهاب"

أكد اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، أن الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يغتصب الأرض الفلسطينية منذ سبعين عاماً ويقتل الشعب الفلسطيني هو رأس الارهاب في العالم، مشيداً بالدور المهني لفضائية الأقصى في نقل الحقيقة والدفاع عن مظلومية الشعب الفلسطيني.

وأشار اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية في بيان له اليوم الاربعاء 6 مارس 2019 م، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" الذي أصدر قراراً بحظر بموجبه قناة الأقصى الفضائية ويعتبرها "منظمة إرهابية محظورة" غارق في الفساد ويداه ملطخة بدماء الأبرياء من الأطفال الفلسطينيين.

وأكد الاتحاد، أن هذا القرار العنصري لن يمنع قناة الأقصى من مواصلة التغطية بكل مهنية ونقل معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض للقتل اليومي.

وقال اتحاد الإذاعات :"إن المؤسسات الدولية التي تعنى بالحريات الصحفية مطالبة بالتدخل لوقف الاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين التي تفاقمت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية ".

وحذر اتحاد الإذاعات والتلفزيونات من تداعيات هذا القرار وأي حماقات "إسرائيلية" قد تستهدف العاملين في قناة الأقصى على ضوء هذا القرار العنصري.

ووجه التحية للطواقم الصحفية الفلسطينية والمؤسسات الأعضاء في اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية ندعو لمواصلة التغطية الإعلامية بكل مهنية لنقل معاناة الشعب الفلسطيني.



وكانت وسائل إعلام عبرية أعلنت أن نتنياهو أصدر أمرًا يحظر بموجبه قناة الأقصى الفضائية ويعتبرها "منظمة إرهابية محظورة".

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد وافق نتنياهو على توصيات جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) و"هيئة المكافحة الاقتصادية للإرهاب في وزارة الجيش بحظر القناة".

وحسب الصحيفة، فالقرار جاء بحجة استخدام "حماس" قناة الأقصى الفضائية لتجنيد ناشطين في صفوفها.