حماس: اعتبار "الأقصى" منظمة ارهابية تشجيع لاستهداف المؤسسات الإعلامية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، قرار رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو باعتبار قناة الأقصى منظمة "إرهابية" تشجيع لاستهداف المؤسسات الإعلامية ومحاولة لشيطنتها ومنع وصول الصورة للعالم وتغييب رواية شعبنا.

واعتبر عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس في تصريح صحفي، أن هذ الممارسات العدوانية ضد شعبنا ومؤسساته الإعلامية هي أبشع صور الإرهاب ولن تنجح في خمد صوت الحقيقة وحق شعبنا الشرعي.

وكانت وسائل إعلام عبرية أعلنت أن نتنياهو أصدر أمرًا يحظر بموجبه قناة الأقصى الفضائية ويعتبرها "منظمة إرهابية محظورة".

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد وافق نتنياهو على توصيات جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) و"هيئة المكافحة الاقتصادية للإرهاب في وزارة الجيش بحظر القناة".

وحسب الصحيفة، فالقرار جاء بحجة استخدام "حماس" قناة الأقصى الفضائية لتجنيد ناشطين في صفوفها.

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت مقر الفضائية، كان آخرها قبل عدة أشهر.