مهجة القدس تطلق حملة إعلامية لنصرة الأسرى وتدعو للمشاركة فيها

أطلقت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، اليوم الأربعاء، إطلاق حملة إعلامية نصرةً لأسرى النقب وباقي السجون، ورفضاً لسياسات القتل والتنكيل التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

وتأتي هذه الحملة، في ظل الهجمة الأخيرة على حقوق أسرانا في سجون الاحتلال ومحاولة التضييق عليهم وسحب الإنجازات التي عمّدت بالدماء عبر إدارة مصلحة السجون ومن خلفها حكومة اليمين المتطرف.

كما جاءت الحملة وفق مهجة القدس وبعد تركيب أجهزة التشويش داخل السجن التي تعطل أية عملية اتصال مع العالم الخارجي، سواء عبر الراديو أو التلفاز أو الهاتف، دون أية مراعاة للأعراض الخطرة التي تسببها هذه الأجهزة على صحة الأسرى، لاسيما الإشعاعات التي تصدر عنها وتسبب الإصابة بمرض السرطان.

وأوضحت المهجة، أن هذا الأمر دفع الحركة الأسيرة للاستنفار والإعلان عن سلسلة خطوات تصعيدية منها حل التنظيمات داخل سجون الاحتلال، والامتناع عن تناول الدواء والخروج لعيادة السجن، معبّرين عن إصرارهم على مواجهة إجراءات الاحتلال التعسفية بأي ثمن.

واعتبرت هذه الإجراءات التي تهدف إلى الإضرار بصحة الأسرى أو قتلهم بشكل ممنهج، ثابتة في السياسة الخبيثة والخطرة التي ينتهجها الاحتلال، سواء من خلال سياسة الإهمال الطبي المتعمد، أو من خلال تركيز السجون في جنوب فلسطين المحتلة وبالقرب من مفاعل ديمونا النووي، الذي يصدر إشعاعات خطرة على صحة الإنسان.

ولفتت إلى أنه يوجد في هذه السجون أكثر من نصف الأسرى، وهو أمر يشكل تحدياً صارخاً لكل القوانين الدولية التي تمنع كل ما يهدد صحة الأسرى، فضلاً عن الانتهاكات الأخرى التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب ولا يمكن السكوت عنها.

ودعت المهجة، جماهير شعبنا الفلسطيني وأبناء أمتنا العربية والإسلامية، للمشاركة في هذه الحملة وفي كل الجهود المناصرة لإخواننا الأسرى الأبطال.

كما طالبت جميع وسائل الإعلام العربية والإسلامية وكل المنصات الإعلامية الحرة في العالم بتبني قضية الأسرى وإيصالها للرأي العام العربي والدولي.

وطالبت، شباب الأمة وأحرار العالم بالمشاركة في التغريد على منصاتِ التواصل الاجتماعي وذلك اليوم الأربعاء الساعة 5:00 مساء عبر وسم باللغة العربية #لستم_وحدكم وباللغة الإنجليزية FreedomStrike#.

ودعت، جميع علماء وخطباء الأمة الإسلامية لتخصيص يوم الجمعة القادم للحديث عن معاناة الأسرى في سجون الاحتلال وسبل نصرتهم ودعمهم.