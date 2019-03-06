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سلطة الأراضي تزيل تعديات زراعية على أراضي حكومية في خانيونس

  • فلسطين اليوم - خانيونس
  • 11:01 - 06 مارس 2019
تعديات1 تعديات1
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أزالت طواقم التفتيش والمتابعة التابعة لسلطة الأراضي بالتعاون مع قوات الشرطة الفلسطينية تعديات زراعية وأكشاك ومنزل قيد الإنشاء مقامة على أراضي حكومية في منطقتي قيزان أبو رشوان وشمال مدينة أصدقاء في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الإدارة العامة لأملاك الحكومة أن مساحة التعديات المزالة بلغت 20 دونم وقالت سلطة الأراضي أن جزء من التعديات تقع على الأرض المخصصة لإنشاء محطة طاقة بديلة تابعة لسلطة المياه شمال أصداء.

وأشارت سلطة الأراضي أن عدم استغلال الأراضي للأهداف والمشاريع التي خصصت من أجلها يجعلها محل لإعادة التعديات من قبل المواطنين .

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