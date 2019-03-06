حصيلة جديدة لضحايا انهيار منجم ذهب في إندونيسيا

أعلنت الحكومة الإندونيسية عن حصيلة جديدة لضحايا انهيار منجم ذهب في جزيرة سولاويسي قرب العاصمة جاكرتا.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للكوارث، سوتوبو نوغروهو، اليوم الأربعاء، إن عدد ضحايا الانهيار الذي وقع يوم 26 شباط/ فبراير المنصرم، بلغ 16 قتيلًا، معدلًا عدد من تم إنقاذهم أحياء إلى 18 بدلًا من 20 كما ذكر في وقت سابق.

وأعرب المتحدث عن مخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا، دون ذكر رقم محدد بخصوص من لا يزالون تحت الأنقاض.

وكان ذات المسؤول قد أعلن يوم الاثنين الماضي، أن عدد ضحايا الانهيار 9 قتلى قبل أن يعلن اليوم عن ارتفاع العدد إلى 16.

ويوم 26 شباط/ فبراير انهار منجم ذهب غير مرخص يبعد عن جاكرتا حوالي ألفي كيلومتر، وأرجعت السلطات سبب الانهيار إلى عدم استقرار التربة ووجود العديد من الثقوب جراء أنشطة التعدين بداخله.

ويقول مسؤولون محليون إن جهود الإنقاذ تعثرت بسبب عدم إمكانية استخدام المعدات الثقيلة في المناطق الوعرة.

وتشهد إندونيسيا عددًا من الحوادث المميتة في مناجم الذهب غير المرخصة، بسبب عدم توافر عناصر الأمان فيها.