حملة مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدة شبان من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

وافادت مصادر محلية ان قوة للاحتلال اعتقلت الشاب سعيد الشريدة من منزله في مدينة نابلس.

كما اعتقلت الشاب ليث المصري من منزله داخل منطقة واد معالي في مدينة بيت لحم.

فيما جرى اقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحم، حيث داهمت عدة منازل وعاثت فيها خراباً.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر نادر عمر أبو عادي من منزله في قرية كفر نعمة غرب رام الله.

وشهدت بلدة حلحول شمال الخليل مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال بعد اقتحام حافلات مستوطنين لمنطقة مقام النبي يونس في البلدة، حيث أدّوا طقوساً تلمودية بالمكان.

واستجوب جنود الاحتلال أفراد عائلة الأسير المحرر مصعب زغير وسلمته تبليغاً لمراجعة مخابراتها عقب اقتحام شارع السلام في مدينة الخليل.

وداهمت قوة للاحتلال برفقة كلاب بوليسية بلدة عناتا شمال شرق القدس، واقتحمت منزل معتصم اليمني ونصبت حاجزاً لتفتيش المركبات وسط بالبلدة.

واطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء المنطقة المحيطة بمستوطنة "كرني شمرون" قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.