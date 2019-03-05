تشاووش أوغلو: تركيا في طليعة المدافعين عن القدس

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن "بلاده هي البلد المسلم الوحيد القادر على الدفاع عن مدينة القدس، والمقدسات فيها".

وقال تشاووش أوغلو في مقاطعة أكري الشرقية، "هل هناك بلد عدا تركيا، قادر على الدفاع عن القدس؟.. الجميع خائف من الولايات المتحدة وإسرائيل، أنا أتحدث عن المسلمين في أمريكا.. تركيا هي البلد الوحيد القادر على اتخاذ مثل هكذا مواقف صعبة".

وأضاف، "هناك أيضًا، عدد من البلدان العربية، خائفة من الولايات المتحدة، تضغط على الأردن وفلسطين لكي لا يرفعوا أصواتهم أكثر من اللازم"، مبينًا أن هؤلاء سينسون القدس والقضايا المصيرية الأخرى.