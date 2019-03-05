محكمة الاحتلال تُجمد قرار الإفراج عن الأسيرة الطحان

قررت المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" مساء اليوم الثلاثاء، تجميد قراراها المتمثل بالإفراج عن المعتقلة أمل الطحان زوجة الأسير المحامي طارق برغوث بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف شيقل، وذلك لمدة (24) ساعة.

وقال نادي الأسير، في بيان له، إن تجميد قرار الإفراج جاء بعد أن أعلنت نيابة الاحتلال نيتها تقديم استئناف، حيث أمهلتها المحكمة مدة (24) ساعة.

ولفت نادي الأسير إلى أن المحامين سيواصلون تعليقهم للعمل في محكمتي "عوفر" و "سالم" إلى حين الإفراج عن زوجة زميلهم المحامي برغوث، مشيراً إلى أن جلسة المحكمة عقدت بحضور (22) محامياً، حيث سيقومون الغد بتقديم استئناف على قرار تجميد الإفراج عنها.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت صباح اليوم زوجة المحامي برغوث وشقيقه كوسيلة للضغط عليه لانتزاع الاعترافات منه عنوة.