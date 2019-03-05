طائرات الاحتلال تستهدف موقعًا للمقاومة وسط القطاع

قصف طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، هدفًا في محررة "نتساريم" وسط قطاع غزة.

وقال مراسلنا إن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخين موقع "بدر" التابع للمقاومة الفلسطينية في محررة "نتساريم".

ولم يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.