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طائرات الاحتلال تستهدف موقعًا للمقاومة وسط القطاع

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:00 - 05 مارس 2019
صورة من الأرشيف صورة من الأرشيف
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قصف طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، هدفًا في محررة "نتساريم" وسط قطاع غزة.

وقال مراسلنا إن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخين موقع "بدر" التابع للمقاومة الفلسطينية في محررة "نتساريم".

ولم يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

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