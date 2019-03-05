مهجة القدس: الأسيران إبراهيم صومان وعلي البطاط يدخلان في إضراب مفتوح عن الطعام

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم، أن الأسيران إبراهيم هاني إبراهيم صومان (29 عاماً) وعلي إسماعيل محمد البطاط (21 عاماً) من مدينة بيت لحم دخلا أمس 04/03/2019 في إضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الصهيوني تحويلهم للاعتقال الإداري التعسفي.

وأفاد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن عوفر لمهجة القدس أن إدارة السجن نقلتهما إلى قسم الزنازين بعد إصرارهما على خوض معركة الأمعاء الخاوية لرفضهما قرار الاعتقال الإداري بحقهما.

جدير بالذكر أن الأسير إبراهيم صومان من مواليد 21/11/1990م، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 11/02/2019م، أما الأسير علي البطاط فهو من مواليد 29/10/1998م، وهو أعزب، واعتقله قوات الاحتلال بتاريخ 20/02/2019م، وهما ينتميان لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ولهما عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائهم ونشاطاتهم في صفوف الحركة.