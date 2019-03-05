أبطال آسيا.. الأهلي السعودي يهزم السد القطري بثنائية السومة

فاز أهلي جدة السعودي على ضيفه السد القطري بثنائية نظيفة، الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وحملت ثنائية الأهلي السعودي توقيع الدولي السوري عمر السومة الذي حصل في الدقيقة 32 على ركلة جزاء بعد إسقاطه داخل المنطقة المحظورة، نفذها بنفسه قوية على يمين الحارس سعد الشيب الذي ارتمى الى الجهة اليسرى، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وفي الدقيقة 76، سجل السومة الهدف الثاني من تمريرة ارتقى لها ووضعها برأسه على يمين حارس السد.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل بيرسيبوليس الإيراني، وصيف بطل الموسم الماضي، مع ضيفه باختاكور الأوزبكي بهدف للكرواتي ماريو بوديمير (25)، مقابل هدف ىلمارات بيكماييف (5).

وتقام الجولة الثانية في 12 مارس الحالي، فيلعب السد مع بيرسيبوليس، وباختاكور مع الهلال السعودي.