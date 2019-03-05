استطلاع إسرائيلي: يسار الوسط 61 مقعدا واليمين 59

نشرت صحيفة هارتس آخر استطلاع للراي قامت به ونشرته شركة الأخبار "القناة الإخبارية الثانية"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت فيه لو جرت الانتخابات اليوم سوف تفوز كتلة يسار الوسط بـ 61 مقعدا في الكنيست بزعامة غانتس ولبيد مقابل 59 مقعدا لكتلة اليمين بزعامة نتنياهو.

وحصلت قائمة "الأزرق والأبيض" على 36 مقعدا مقابل 30 مقعدا لحزب "الليكود" بينما حزب "يسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان وحزب جيشر بزعامة اورلي و ابيكسيس لا يتجاوزا نسبة الحسم.

وفي سؤال للعينة التي تم توجيه الأسئلة اليها حول من يفضلون رئيس للحكومة الإسرائيلية فأجاب 40% تأييدهم لنتنياهو بينما أجاب 34 % تأييدهم الى غانتس.

وكانت نتائج الاستطلاع على النحو التالي: "الأزرق والأبيض" 36 مقعدا، حزب الليكود 30 مقعدا، حزب العمل 9 مقاعد، الجبهة والعربية للتغيير 8 مقاعد، يهوديت هتوراة 7 مقاعد، اتحاد اليمين 6 مقاعد، حركة شاس 6 مقاعد، حزب كحلون " كلنا " 6 مقاعد، اليمين الجديد – بينت وشاكيد 5 مقاعد، الوحدوية العربية للتغيير 4 مقاعد، حزب ميرتس 4 مقاعد .