الأقطش: استقالتي من "بيرزيت" لوقف الجدل وحفاظاً على أمني الشخصي

قدم الأكاديمي نشأت الأقطش استقالته من منصبه كرئيس للدائرة الاعلامية في جامعة بيرزيت، خشية من تفاقم الجدل حول انتقادات وجهها لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال الأقطش في تصريحات نقلتها وكالة فرانس براس إنه تقدم باستقالته خشية من تفاقم الجدل بين الطلبة وبينه داخل الجامعة، متابعاً: "تقدمت باستقالتي خشية من تفاقم حالة الجدل مع الطلبة في الجامعة وحرصًا على أمني الشخصي".

وأعلنت إدارة جامعة بيرزيت الخميس تعيين أستاذًا آخرًا في إدارة الدائرة الاعلامية، ليحل محل الأقطش، غير أنها لم توافق على الاستقالة بعد وأنها منحته اجازة لمدة ستة شهور.

وأكد الاقطش أنه قدم استقالته، وأن الجامعة وافقت على إجازة مؤقتة حتى نهاية أغسطس المقبل، مستدركاً: "سأترك العمل الأكاديمي في الجامعة".

وحلّ الأقطش ضيفًا على برنامج "الاتجاه المعاكس" الذي تبثه قناة الجزيرة القطرية الثلاثاء 19 فبراير، مع الكاتب الاسرائيلي ايلي كوهين، حيث وجه الأقطش انتقادات حادة لمنظمة التحرير الفلسطينية، واعتبرها هي والأنظمة العربية "صناعة الماسونية العالمية أوجدتها إسرائيل لحماية نفسها".

وتعرض الاقطش لحملة واسعة من الانتقادات عبر صفحات الإنترنت، ومنها مسيرات نظمها طلبة داخل جامعة بيرزيت ضد "التطبيع"، وذلك لظهور الأقطش مع كاتب اسرائيلي على قناة الجزيرة.

وإثر موجة الانتقادات للأقطش أصدرت ادارة جامعة بيرزيت بيانا قالت فيه ان الاقطش لم يمثل الجامعة في هذا اللقاء، وقالت ادارة الجامعة بانها "ترفض أي إساءة أو تشكيك بمنظمة التحرير وأدوارها الوطنية والسياسية والمجتمعية