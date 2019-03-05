صحيفة عبرية تكشف رسائل "حماس" للاحتلال عبر الوسيط المصري

نقل موقع "كان" العبري عن مصادر فلسطينية، أن حركة "حماس" أبلغت الوفد المصري ضرورة التزام "إسرائيل" بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف قبل بضعة أشهر.

وبحسب الموقع العبري، فإن "حماس" أبلغت الوفد المصري عدم وجود أي مصلحة لها في التصعيد، مضيفًا: "حماس قالت للوفد أنهم ليسوا مستعدين لقبول المعاناة والجوع في غزة، بسبب اعتبارات الانتخابات في إسرائيل، وأن مطالبهم غير مستحيلة".

ووفقًا للصحيفة فإن الوفد المصري سيعقد محادثات في "إسرائيل" غدًا الأربعاء، ومن المتوقع أن يعود إلى غزة خلال اليومين المقبلين.

وغادر وفد رفيع من جهاز المخابرات المصرية، مساء يوم الثلاثاء، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز"، بعد اجتماعه مع قيادة حركة "حماس" .

وضم الوفد الأمني وكيل جهاز المخابرات العامة اللواء أيمن بديع، ومسؤول الملف الفلسطيني في الجهاز اللواء أحمد عبد الخالق، واللواء عمر حنفي، واللواء سامح نبيل.