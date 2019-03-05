لوف ينهي مسيرة ثلاثي بايرن ميونخ مع المنتخب الألماني

استبعد مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم، يواكيم لوف، الثلاثاء، ثلاثي بايرن ميونيخ ماتس هوملس وجيروم بواتنغ وتوماس مولر، المتوجين معه بلقب كأس العالم 2014 من خططه المستقبلية مع "المانشافت".

وعلق لوف على القرار الذي اتخذه قائلا: "2019 بالنسبة للمنتخب الألماني هو عام انطلاقة جديدة"، مشيرا الى أنه "زار مدينة ميونيخ لإبلاغ اللاعبين بقراره، قبل إعلان التشكيلة المدعوة لخوض مباراة ودية ضد صربيا في فولفسبورغ، وأخرى ضد هولندا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، في وقت لاحق من الشهر الحالي"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ويتمتع الثلاثي بخبرة دولية كبيرة، فقد خاض مولر (29 عاما) 100 مباراة دولية، في حين شارك بواتنغ وهوملس في 76 و70 تواليا بألوان المانشافت.