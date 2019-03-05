إنييستا يخطف لاعب برشلونة الواعد

كشف لاعب الوسط الإسباني الواعد سيرغي سامبر، الثلاثاء، عن سبب رحيله من العملاق الكاتالوني "برشلونة" متصدر الليغا الإسباني حيث يحلم نجوم المستديرة باللعب إلى جوار الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى تاسع الدوري الياباني.

وقال سامبر إن مكالمة هاتفية من نجم برشلونة السابق إندريس إنييستا كانت كافية لإقناعه بالرحيل عن "كامب نو"، لينضم الى فيسيل كوبي الياباني، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال وداع مؤثر للفريق عقب 18 عاما قضاها مع برشلونة.

ووافق سامبر البالغ من العمر 24 عاما على إنهاء تعاقده الثلاثاء، لينتقل إلى كوبي حيث سيعود للعب مع إنييستا في النادي الجديد، إلى جانب ديفيد فيا المهاجم السابق لبرشلونة.

وكان إنيستا قد أنهى مسيرة حافلة بالألقاب مع الفريق الكاتالوني العام الماضي لينتقل الى اليابان.

وساعد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، وهو الشريك التجاري لهيروشيمي كيتاني رئيس نادي فيسيل كوبي، في صفقة الانتقال.

ويحتل كوبي المركز التاسع في الدوري الياباني عقب مباراتين في الموسم الجديد.

وقال سامبر خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء "إنييستا كان السبب الرئيسي. اتصل بي عدة مرات وأخبرني أنه (فيسيل كوبي) أحد الاندية الجيدة التي يمكن أن أتطور فيها".

ونقلت وكالة "رويترز" عن اللاعب الواعد قوله: "جيرارد هو الشخص الذي أبلغني بتلك الأنباء، لذا فانني ممتن له لذلك"، مضيفا :"أبلغني إنييستا أن كوبي يريد ان يلعب مثل برشلونة وان طريقته في اللعب تناسبني وسيكون بوسعي الاستمتاع".

وانضم سامبر لبرشلونة وهو في سن السادسة، لكن مسيرته التي قادته للعب في غرناطة ولاس بالماس على سبيل الإعارة خرجت عن مسارها بسبب الإصابات.