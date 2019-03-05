سانشيز يزيد آلام مانشستر يونايتد

سيفتقد مانشستر يونايتد الإنجليزي خدمات مهاجمه التشيلي إليكسيس سانشير لفترة قد تصل لستة أسابيع، بسبب إصابة بالغة في الركبة.

وقال مدرب الشياطين الحمر، النرويجي أولي غونار سولسكاير، الثلاثاء، أن المهاجم الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز يعاني من إصابة في الركبة وسيغيب نحو ستة أسابيع عن الملاعب.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن سولسكاير قوله في مؤتمر صحفي بباريس عشية مباراة إياب ثمن نهائي أبطال أوروبا ضد باريس سان جرمان:"كانت إصابة بالغة في الركبة سترغمه على الغياب أربعة أو ستة أسابيع. نتمنى له أن يتعافى سريعا".

وكان سانشيز قد خرج من الشوط الثاني في المباراة التي فاز فيها مانشستر يونايتد بصعوبة على ساوثهامبتون 3-2 نهاية الأسبوع الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وانضم إلى عدد كبير من اللاعبين المصابين في صفوف الفريق.

وتبدو مهمة رجال سولسكاير صعبة في مباراة الإياب لتخطي تخلفهم بثنائية والتأهل إلى ربع نهائي المسابقة الأوروبية، لا سيما في غياب عدد من الأساسيين أبرزهم الفرنسي أنطوني مارسيال، جيسي لينغارد والإسبانيان خوان ماتا وأندير هيريرا بسبب الإصابة، فيما يغيب صانع الألعاب الفرنسي بول بوغبا للإيقاف بعد طرده في الذهاب.

ولسد هذا الفراغ الكبير، اضطر سولسكاير لاستدعاء خمسة لاعبين شبان من أكاديمية النادي الى التشكيلة الرسمية للمباراة هم الهولندي تاهيث تشونغ، جيمس غارنر، أنجل غوميز، مايسون غرينوود وبراندن وليامس.