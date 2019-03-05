ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

الاحتلال يعلن اعتقال "إسرائيلي" حاول التسلل لغزة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 18:30 - 05 مارس 2019
مشاركة

أعلنت قوات الاحتلال الاسرائيلي،  اعتقال اسرائيلي حاول التسلل لداخل أراضي قطاع غزة.

وأفادت المصادر العبرية أن إسرائيليًا حاول التسلل إلى قطاع غزة من منطقة "زيكيم"، قبل اعتقاله ونقله للتحقيق.

متعلقات