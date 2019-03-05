الاحتلال يعلن اعتقال "إسرائيلي" حاول التسلل لغزة

أعلنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اعتقال اسرائيلي حاول التسلل لداخل أراضي قطاع غزة.

وأفادت المصادر العبرية أن إسرائيليًا حاول التسلل إلى قطاع غزة من منطقة "زيكيم"، قبل اعتقاله ونقله للتحقيق.