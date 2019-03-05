الاحتلال يعتقل شابا من بيت أمر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من بيت أمر، على حاجز عسكري قرب العبيدية شرق بيت لحم.
وأكد الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمرو علي عليان (20 عاما) على حاجز عسكري قرب العبيدية.
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