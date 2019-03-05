مجلس الاوقاف: باب الرحمة سيبقى مفتوحا وسنجري عمليات ترميم

قال حاتم عبد القادر عضو مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، أن المجلس لن يرد على محاكم الاحتلال بشأن مصلى باب الرحمة، وسيبقى المصلى مفتوحا أمام المصلين.

وأوضح عضو المجلس الاسلامي عبد القادر أن المجلس عقد جلسة طارئة ظهر اليوم لبحث ما أعلن عنه عبر وسائل الاعلام في ساعة متأخرة من مساء أمس تفيد بإمهال محكمة الصلح في القدس مجلس الأوقاف، أسبوعًا للرد على طلب أجهزة الأمن الإسرائيلي بإصدار أمر يقضي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة.

وقال عبد القادر: "لن ننصاع أي تهديدات من شرطة وسلطات الاحتلال، ومحاكم الاحتلال ليست صاحبة الولاية على المسجد الاقصى المبارك، ولا على الولاية الهاشمية، والمجلس لا يعترف ولا يخضع أي جزء من الـمسجد الأقصى والأوقاف التابعة له لقوانين الاحتلال، كما هو متبع منذ احتلال مدينة القدس عام 1976".

وأضاف عبد القادر: "قررنا البدء بعمليات ترميم شاملة لمصلى باب الرحمة من الداخل والخارج، بأسرع وقت"، لافتا إلى موافقة المجلس على المخططات الهندسية المتعلقة التي قدمت الخاصة بعملية الترميم.

وأكد عبد القادر أن المجلس في حالة انعقاد مستمر لبحث آخر التطورات المتعلقة بالمصلى.

وكانت قد امهلت ما تسمى "محكمة الصلح" في القدس المحتلة، مساء الاثنين، دائرة الأوقاف الإسلامية، أسبوعًا للرد على طلب أجهزة نيابة الاحتلال بإصدار أمر يقضي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة.

وكانت نيابة الاحتلال قد طالبت ما يطلق عليها "محكمة الصلح" بتمديد إغلاق مصلى باب الرحمة، بحجة بأنّ المُصلى يستعمل كمكاتب للجنة التراث الإسلامي المحظورة بحسب القانون الإسرائيلي.