التربية: فلسطين الأولى بمسابقة الذكاء الاصطناعي المدرسي العالمية

أعلن وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم الثلاثاء فوز فريق فلسطين ضمن المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة الذكاء الاصطناعي المدرسي العالمية التي عُقدت في الولايات المتحدة.

وتُوّج الفريق من بين 2000 فريق آخر على مستوى العالم، وذلك عن مشروع "رسوماتي تتحدث عني" للمعلمة رنا خير من مدرسة بنات العودة الثانوية بمديرية تربية بيت لحم وابنتها الطالبة سيلينا قمصية.

وسيحضر الفريق الفائز الاحتفال العالمي للمسابقة والذي سيعقد في أمريكا في الفترة من 16-19 مايو، وسيعرض الفريق المشروع الفائز أمام خبراء الصناعة والمهنيين وشركات التكنولوجيا الكبرى.

يُشار إلى أن المشروع يخدم كشف حالة التعرض للتنمر والمواهب لدى الطلبة في عمر 6-12 عاماً، من خلال تحليل الرسومات الخاصة بهم.

يُشار إلى أن المسابقة شملت مشاركة الآلاف من الأطفال والآباء والمعلمين عبر 13 دولة في تعلم مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيق معرفتهم على مشاريع من أجل الخير الاجتماعي وحل مشاكل تواجه مجتمعاتهم، مثل الصحة والسلامة والبيئة، إذ بلغت نسبة مشاركة فلسطين في المسابقة حوالي 10% من عدد المشاركات من جميع أنحاء العالم، علماً أنها تشارك في المسابقة لأول مرة.

وكانت المسابقة على ثلاث مراحل؛ الأولى تعلم مفاهيم الذكاء الاصطناعي، والثانية تصميم آليات لعمل الريبوتات، والثالثة حل مشكلة مجتمعية بواسطة تطبيق يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي.

وقد تم الإشراف محلياً على جميع الفرق المتقدمة للمسابقة وتدريبها وتوجيهها حسب الأصول، والعمل ضمن فريق وطني مكون من 30 منسق عبر شقي الوطن في جميع المديريات.