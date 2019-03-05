بيان هام من وزارة التنمية الاجتماعية بشأن حالات التسول في غزة

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة حكومية مشتركة بهدف معالجة حالات التسول في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه وبالتعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية المختلفة عملت نحو تشكيل لجنة دائمة من القطاعات الحكومية من أجل معالجة حالة التسول التي باتت تظهر، مبينة أن الأعداد لم تتجاوز 200 حالة تقريبًا في كافة محافظات قطاع غزة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعزيز القيمي للمجتمع في قطاع غزة ومن منطلق حماية المجتمع بكل فئاته وخاصة فئة الأطفال.

وبينت الوزارة أن الخطة العامة لمعاجلة ظاهرة التسول تقوم على أن المعالجة تثقيفية توعوية ،اجتماعية، نفسية ، اقتصادية، قانونية، لذا فإننا نهيب بكافة الجهات المختلفة و على رأسهم المواطن بضرورة التعاون من اجل حماية مجتمعنا من أي ظواهر سلبية.