ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الوفد المصري يجتمع بقيادة حماس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:51 - 05 مارس 2019
مشاركة

عقد الوفد الامني المصري في هذه الاثناء اجتماع مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وقيادة الحركة في القطاع.

وكان قد وصل الى قطاع غزة ظهر الثلاثاء الوفد الأمني المصري عبر معبر بيت حانون "ايرز"، قادما من اسرائيل بعد زيارة استمرت 3 ايام.

وضم الوفد اللواء أحمد عبد الخالق مدير ملف فلسطين في المخابرات المصرية والمستشار أيمن بديع.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية قال ان مصر تبذل جهودا كبيرة في ملف التهدئة، متوقعا ان استئناف الجهود خلال 24 ساعة.

وسيلتقي الوفد قيادة حركة حماس لمتابعة ملف التهدئة التي تعطلت في الاسابيع الاخيرة.

هنية والوفد المصري رفيع المستوى ‫(41943558)‬ ‫‬
هنية والوفد المصري رفيع المستوى ‫(41943557)‬ ‫‬
هنية والوفد المصري رفيع المستوى ‫(41943556)‬ ‫‬
هنية والوفد المصري رفيع المستوى ‫(41943555)‬ ‫‬
هنية والوفد المصري رفيع المستوى ‫(41943554)‬ ‫‬
هنية والوفد المصري رفيع المستوى ‫(41943553)‬ ‫‬
هنية والوفد المصري رفيع المستوى ‫(1)‬
هنية والوفد المصري رفيع المستوى ‫(1)‬ ‫‬
 

متعلقات