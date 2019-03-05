تأجيل الحراك البحري الـ26 شمال القطاع

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار عن تأجيل الحراك البحري، المزمع عقده مساء اليوم.

وأوضحت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار اليوم تأجيل الحراك البحري الـ26 لموعد لاحق بسبب الظروف الجوية المتوقعة لهذا اليوم.