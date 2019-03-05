بلاغات قضائية لإخلاء عائلة من بنايتها في سلوان

أصدرت سلطات الاحتلال بلاغات قضائية بحق عائلة مراغة، تطالبها بالأرض المقامة عليها بنايتها السكنية، الكائنة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة_سلوان في بيان له، صباح اليوم الثلاثاء، أن جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، سلّمت عائلة مراغة بلاغات قضائية باسم 9 من أفرادها: (حميدان، وعزية، وصلاح، وفدوى، ومنيرة، ونعيم، وربيعة، وإنعام، وعطاف مراغة)، تطالبهم بالأرض المقامة عليها بنايتهم السكنية المؤلفة من 5 شقق سكنية، وموقف للمركبات، ويعيش فيها حوالي 15 فرداً.

وأوضحت عائلة مراغة أنها تعيش في البناية ببطن الهوى/سلوان منذ أكثر من مائة عام، ولديها كافة الأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكيتها للأرض والعقار.

وأوضحت لجنة حي بطن الهوى_سلوان أن بناية عائلة مراغة تقع ضمن مخطط "عطيرت كوهنيم" للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من حي الحارة الوسطى منطقة "بطن الهوى"، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881، وتدعي جمعية "عطيرت كوهنيم" أن المحكمة الإسرائيلية العليا أقرت ملكية المستوطنين من اليمن لأرض بطن الهوى.

وأضافت ان كامل الأرض المهددة من قبل جمعية "عطيرت كوهنيم" مقام عليها ما بين 30-35 بناية سكنية، يعيش فيها حوالي 80 عائلة مؤلفة من حوالي 436 فرداً، وجميع السكان يعيشون في الحي منذ عشرات السنين، بعد شرائهم الأراضي والممتلكات من أصحابها السابقين بأوراق رسمية، وعشرات العائلات من اليوم تسلمت بلاغات قضائية مماثلة وقدمت اعتراضاتها ولا تزال القضايا بأروقة المحاكم.

وأكدت اللجنة أنه ستقوم بالرد والاعتراض على البلاغات القضائية الهادفة لإخلاء عائلة مراغة من بنايتها.