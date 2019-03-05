الهيئة القيادية لأسرى "الجهاد" تنعي وفاة والد "أبو القاسم" فؤاد الرازم مسؤول ملف القدس

قالت الهيئة القيادية لأسرى حركة" الجهاد الإسلامي" في السجون الصهيونية اليوم الثلاثاء،"بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نباء وفاة والد شيخنا الجليل وأخونا الكبير أبو القاسم فؤاد الرازم مسؤول ملف القدس الذي ما عرفناه إلا صابراً مدافعاً عن قضايا أمته والأسرى خاصة" , وأن يصبره في هذا المصاب الجلل بفقد والده وهو بعيد عنه بسبب هذا الإحتلال المجرم الذي فرق بينهم قبل أن يفرق بينهم الموت من خلال إبعاده عن أهله وأقصاه الذي عشقه دوما".

ووجهت الهيئة القيادية العليا التعازي للأخ أبو القاسم ومن خلاله الى عائلته بمواساتنا لهم وتعازينا الحارة سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته .