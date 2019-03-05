حركة الجهاد الإسلامي تستنكر اعتراض بعض الدول على تجريم التطبيع مع الاحتلال

استنكرت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء، بشدة الاعتراض على تجريم التطبيع مع الاحتلال من قبل مندوبي بعض الدول والذي تضمنه البيان الختامي لمؤتمر اتحاد البرلمانات العربية بالأردن.

وقالت الحركة خلال بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه إن هذا الاعتراض لا يمثل الشعوب العربية. ولا ينتمي لهوية الأمة ، مشيرةً الى ان هناك تيار "متأسرل" يربط نفسه بالكيان الصهيوني، وهذا التيار يحاول التعمية على مخاطر التطبيع والتمهيد لمزيد من التهافت نحو العدو الصهيوني!! .

ووجهت حركة الجهاد التحية لأولئك العروبيين والقوميين الأحرار من رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية الذين مثلوا دولهم ووقفوا في وجه الاعتراض السعودي وتمسكوا ببند ادانة وتجريم ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني ، ومثلوا في ذلك الموقف تطلعات شعوبهم التواقة لتحرير فلسطين واستعادة القدس.