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مراسلنا: اندلاع مواجهات بعد اغلاق الاحتلال لحاجز شعفاط في القدس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:26 - 05 مارس 2019
مواجهات على حاجز حوارة مواجهات على حاجز حوارة
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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجز شعفاط العسكري في مدينة القدس المحتلة، أمام الحافلات والمواطنين، ما تسبب بأزمة خانقة وحادة، وسط اندلاع مواجهات.

وأفاد مراسلنا، بأن طلبة مدارس مخيم شعفاط والأحياء والضواحي المجاورة احتجوا على ممارسات جنود الاحتلال في الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم، ونزلوا من حافلاتهم، وتطور الأمر بعد ذلك إلى اندلاع مواجهات.

ونقل مراسلنا في القدس عن شهود عيان، أن جنود الاحتلال على الحاجز العسكري تعمّدوا تعطيل حركة السير أمام باصات وحافلات نقل الطلاب، بإغلاق طريق مسرب هذه الباصات، وشرعوا بتفتيش هذه الحافلات والطلبة، ما أثار غضب الطلاب، ونزولهم من الحافلات، وإطلاق العنان لأبواق مركباتهم.

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