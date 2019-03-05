محامو عوفر يضربون عن المثول أمام المحاكم العسكرية

أعلن المحامون الفلسطينيون العاملون بمحكمة عوفرصباح اليوم الثلاثاء ،اضراباً مفتوحا عن المثول امام المحاكم العسكرية احتجاجاً على اعتقال زميلهم المحامي طارق البرغوت قبل أيام، واعتقال زوجته صباح اليوم.

ووصف المحامون اعتقال زوجة المحامي برغوث من منزلها في رام الله اليوم، بالأسلوب الرخيص في التعامل مع الأسرى وعائلاتهم.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل برغوث فجراً واعتقلت زوجته، وبالتزامن أعتقلت شقيقه خالد، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وكانت قوات الاحتلال أعتقلت المحامي برغوث، والذي يعمل ضمن طاقم محامين هيئة شؤون الأسرى و المحررين، بعد مداهمة منزله في رام الله التحتا في 27 فبراير الفائت، ومصادرة مركبته الخاصة.