الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم وتهديدات من حماس بعد مماطلة الاحتلال

من المقرر ان يصل الوفد الأمني المصري اليوم الثلاثاء ، الى قطاع غزة ،بعد أسبوع على عودة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية من القاهرة، ومحاولة ترجمة ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات المكثفة .

الوفد الأمني المصري يسعى من خلال زيارته اليوم ، الى محاولة التوصل لصيغة لما يمكن إلزام الاحتلال به وخاصة فيما يتعلق بتطبيق البنود المتعلقة برفع الحصار عن قطاع غزة، ومنع انفجار الأوضاع في القطاع .

وتأتي زيارة الوفد الامني المصري بعد حديث الاحتلال عن نقل حماس لتهديدات "لإسرائيل" بعد المماطلة في تطبيق بنود التهدئة.

مراسل قناة كان "الإسرائيلية" قال ان حركة حماس أبلغت الوسطاء ان " إسرائيل” خرقت اتفاق التهدئة الذي تم التوصل إليه، وفي حال أرادت العودة للاتفاق عليها ان تطبيق كافة البنود بما فيها بند رواتب الموظفين ودفع 20 مليون دولار.

وتابع المراسل وفقا لمصادر من حماس ""إسرائيل” خرقت اتفاق التهدئة معها، ولم تنتقل للمرحلة الثانية، وحسب المصدر نفسه، في الأسابيع الأولى لاتفاق إلتزمت “إسرائيل” السماح بتمويل الرواتب والسولار لقطاع غزة، في المقابل تخفيف حدة المظاهرات على حدود قطاع غزة".

وعن المرحلة الثانية لاتفاق التهدئة صرح المصدر من حركة حماس وفقا للقناة الاسرائيلية ، المرحلة الثانية كان يفترض أن تمتد لستة أشهر، خلالها يتم توسعة منطقة الصيد ل 20 ميل، فتح المعابر، والسماح بإدخال بضائع إضافية للقطاع، ورفع الحظر عن بعض المواد متعددة الاستخدام، والتي اعتبرت مواد يمكن أن تستخدم في “الإرهاب” حسب تعبير القناة العبرية.