الطقس: منخفض جوي يبدأ اليوم ويستمر ليومين

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد، اليوم الثلاثاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئياً إلى غائمة وباردة إلى شديدة البرودة والفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الأربعاء غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الجمعة غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً فوق المرتفعات الجبلية معتدلا فوق بقية المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة، وتشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات.