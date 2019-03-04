مئات الجنود الامريكين يصلون الليلة لاسرائيل للرد علي أي هجوم تتعرض له "إسرائيل"

لأول مرة نصب الجيش الأمريكي في إسرائيل منظومة ثاد (THAAD) المضادة للصواريخ الباليستية وذلك في إطار تمرين مشترك لقوات الدفاع الجوي التابعة للبلدين، يُجرى في النقب.

يشار إلى أن أكثر من مئتي جندي أمريكي يشاركون في التمرين بهدف تدريب الطواقم على نصب المنظومة بأسرع وقت وتوطيد التعاون والتنسيق مع منظومات الدفاعات الجوية الاسرائيلية.

وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال أن نشر البطاريات الامريكية نعبر عن مدى الزام الولايات المتحدة بضمان امن اسرائيل مشيرا إلى أن الجيش الاسرائيلي يعمل بالتعاون مع القوات الامريكية بهدف تعزيز التنسيق و القدرات على الدفاع عن أجواء إسرائيل.

وتنضم منظومة ثاد إلى القدرات الاسرائيلية المضادة للصواريخ البالستية بعيدة المدى وهي من المنظومات الدفاعية الجوية الاكثر تطورا في العالم.

وأكد الناطق بأن جيش الاسرائيلي قادر ومستعد للدفاع عن أجواء "إسرائيل" وعن الجبهة الداخلية بوجه التهديدات المتنوعة القريبة والبعيدة ويرحب بالقوات الامريكية.

وذكر أن منظومة الثاد هي منظومة متنقلة قادرة على اعتراض صواريخ بالستية داخل الغلاف الجوية للكرة الارضية وخارجه.

ورحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنشر منظومة ثاد في "إسرائيل"، قائلاً:" إن هذا هو دليل آخر على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل.

وسيصل الليلة لإسرائيل مئات الجنود الأمريكيين وخلال الاسبوع الحالي سيصل أيضا ضباط كبار من الجيش الامريكي للوقوف عن كثب حول التدريبات.

ووفقا لموقع واللاه نيوز العبري، فإن التدريبات الأمريكية الإسرائيلية هي رسالة موجه لروسيا التي منذ أشهر تهدد أمريكا بنشر قوات لها في دول أوربية، أو خطوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال فترة الانتخابات الإسرائيلية. كما توقع الموقع الالكتروني العبري، أن تلك المناورات ربما تكون بسبب الناشط الإيراني ومن قبل حزب الله في سوريا ويريد البيت الابيض أن يوصل رسالة عبر تلك المناورات بأن الجيش الامريكي مستعد للرد على أي هجوم ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية.