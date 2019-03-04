هلال القدس يصارع أهلي الخليل في قمة مؤجلة

يواجه هلال القدس، ضيفه أهلي الخليل، يوم غد الثلاثاء، على استاد فيصل الحسيني، في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من دوري القدس للمحترفين بالضفة الغربية.

ويمثل اللقاء أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، في ظل الصراع على الصدارة، فالهلال يحتل المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 26 نقطة وله مباراة أخرى مؤجلة أمام مركز طولكرم متذيل الترتيب.

ويأتي أهلي الخليل في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، والفائز من هذا اللقاء سينتقل للمركز الثاني على حساب شباب الخليل الذي يملك 27 نقطة.

وتعتبر هذه المباراة البروفة الأخيرة لهلال القدس، قبل المواجهة الآسيوية القوية والمرتقبة أمام الوحدات الأردني يوم 11 مارس/ آذار الحالي على استاد فيصل، في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، والتي استهلها الهلال بتعادل خارجي أمام الجيش السوري بنتيجة 1-1.

الهلال نجح في تجاوز اختباره الأصعب في الجولة الأخيرة بعد عودته مباشرة من لقاء الجيش، وتمكن من تحقيق فوز ثمين على مضيفه شباب الخليل، أحد المرشحين للقب بنتيجة 2-1، لكنه سيفتقد في هذا اللقاء إلى جهود قائده وقلب دفاعه تامر صلاح، بعد تعرضه للطرد في اللقاء الأخير.

في المقابل تعثر أهلي الخليل بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام شباب السموع، والفريق لا يريد الابتعاد أكثر عن المتصدر، مركز بلاطة الذي يملك 33 نقطة.