انتهاء تحضيرات انطلاق الماراثون الرياضي النوعي "فلسطين للجميع".

انتهت ترتيبات وتحضيرات انطلاق الماراثون الرياضي النوعي "فلسطين للجميع"، والذي من المقرر ان يبدأ الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس السابع من الشهر الجاري، على شاطيء السودانية شمال غرب مدينة غزة.

هذا الماراثون الرياضي يأتي ضمن مبادرة شبابية تهدف إلى بناء قاعدة اساسية لدور الأنشطة الرياضية في تعزيز القيم المجتمعية والسلم الأهلي داخل المجتمع الفلسطيني، من خلال تنفيذ هذا المارثون عبر تسيير 100 دراجة هوائية وبمشاركة من قبل 100 شاب/ـة، تتراوح أعمارهم من 18 إلى 25 سنة.

وسينفذ المارثون بمسافة تقدر بخمس كيلومترات، بتنفيذ من مبادرات شبابية ضمن برنامجYalla Change أحد أهم أنشطة مؤسسة المنتدى الاجتماعي التنموي وبالشراكة مع كلا من: الاتحاد الفلسطيني للدراجات الهوائية والاتحاد الفلسطيني للثقافة الرياضية.

وقال محمود الزنط المدير التنفيذي للمنتدى" هذا المارثوان هو بداية شراكة حقيقية ما بين المنتدى والاتحادات الرياضية ونحن نعتز بهذه الشراكة النوعية".

ومن جهته اوضح د. سعيد تمراز نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للدراجات الهوائية" إن كافة الترتيبات الفنية تم الانتهاء منها بشكل عالي الجودة، وتم أيضا التواصل مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن سلامة الطريق للمشاركين، إلى جانب تجهيز الطواقم الفنية وتدريب كافة اللجان بالاتحاد بالتزامن مع تحضيرات المنتدى لتنفيذ السباق كما هو مخطط له.

وأكد د. محمود الناطور نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للثقافة الرياضية "ان الماراثون سيؤكد على قوة الرياضة في كافة مجالات الحياة وتحديدا دورها بتعزيز الايجابيات وغرسها بقوة، مثمنا التعاون الذي تم ما بين الاتحادات الرياضية والمنتدى.