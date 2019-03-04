الاحتلال يفرج عن والدة الشهيد صالح البرغوثي، من حاجز الجلمة بجنين

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين سراح سهير البرغوثي والدة الشهيد صالح البرغوثي من قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفرج الاحتلال عن البرغوثي عن حاجز الجلمة غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، بعد اعتقال استمر لمدة شهر.

وأصدرت محكمة الاستئناف في "عوفر" صباح اليوم قرارًا بالإفراج عن البرغوثي بكفالة مالية 10 آلاف شيقل.

واعتقل الاحتلال البرغوثي في الخامس من الشهر الماضي، في حين لا يزال الاحتلال يعتقل زوجها عمر البرغوثي ونجلها عاصم، في الوقت الذي تحتجز فيه سلطات الاحتلال جثمان الشهيد صالح منذ أكثر من ثلاثة شهور.