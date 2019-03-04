وفد من حركة الجهاد الإسلامي زار مهنّئاً المسؤول الإعلامي لإقليم جبل عامل في حركة أمل

زار وفد من حركة الجهاد الاسلامي ضم عضو قيادة الساحة اللبنانية ومسؤول منطقة صور أبو سامر موسى ومسؤول العلاقات في منطقة صور محمد عبد العال، المسؤول الإعلامي لإقليم جبل عامل في حركة أمل علوان شرف الدين في مكتبه في مقر قيادة الإقليم في صور.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التهنئة بمناسبة تعيين شرف الدين مسؤولاً إعلامياً للإقليم، حيث اعتبر موسى أن شرف الدين استلم مهامه آتياً من خلفية اعلامية وهو من ينطبق عليه قول الرجل المناسب في المكان المناسب، مبدياً كل تعاون بين حركة الجهاد الإسلامي وحركة أمل على الصعيد الإعلامي.

بعدها تطرق موسى الى الوضع الفلسطيني خاصة في مخيمات الشتات التي تشكل أحد أكبر رموز المعاناة الفلسطينية في ظل الإصرار والصمود بانتظار العودة الى فلسطين.

بدوره شكر شرف الدين باسم حركة أمل الوفد على الزيارة وقال أن حركة أمل تعتبر فلسطين هي القضية المركزية والأساس وأن القدس هي العاصمة الأبدية لها وأن موقف حركة أمل ثابت وخير ما عبّر عنه الرئيس نبيه بري خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في عمان، حول القضية الفلسطينية إذ اعتبر "أن هناك تقصير في مبادرة البرلمانيين العرب لإصلاح ذات البين، وإن الاعتداءات المتكررة على سوريا وتحديداً دمشق ما هي إلا محاولة من الطرف الصهيوني لاستغلال الأمر واللعب على عامل الوقت للتمويه وتحويل الانتباه عن مشاريع الصفقات لإنهاء القضية المركزية الفلسطينية".