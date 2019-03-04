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غوايدو يصل مطار العاصمة كاراكاس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:05 - 04 مارس 2019
زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو
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وصل مساء اليوم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتا للبلاد، إلى مطار العاصمة كاراكاس متحديا تهديدات السلطات باعتقاله.

وكان البيت الأبيض قد هدد فنزويلا برد عنيف في حال اعتراضها غوايدو حال وصوله البلاد.

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