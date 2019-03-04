غوايدو يصل مطار العاصمة كاراكاس

وصل مساء اليوم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتا للبلاد، إلى مطار العاصمة كاراكاس متحديا تهديدات السلطات باعتقاله.

وكان البيت الأبيض قد هدد فنزويلا برد عنيف في حال اعتراضها غوايدو حال وصوله البلاد.