قطر: لا يحق لأحد التدخل في شراء منظومة "إس-400" الروسية

أكد وزير الخارجية القطري، أن حصول الدوحة على أسلحة من روسيا "ليس من شأن" أي دولة أخرى، وأن إمكانية شراء منظومة إس- 400 الروسية للدفاع الجوي، قرار سيادي قطري.

وقال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في الدوحة: "فيما يتعلق بشراء الأسلحة.. نعتقد أن الأمر ليس من شأن السعودية أو أي دولة أخرى، وهذا قرار سيادي يجب أن تتخذه دولة قطر".

وبحسب الوزير القطري، فإن المحادثات حول شراء المنظومة ما زالت مستمرة.

من جانبه، تحدث وزير الخارجية الروسي لافروف عن "تعاون عسكري ثنائي الجانب مع قطر".

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل الدعوة لزيارة قطر، أسوة بدعوات لزيارة عدد من دول المنطقة، ولا يزال موعد الزيارة قيد التنسيق.

ويثير حصول قطر على نظام إس-400، استياء السعودية التي تردد أنها تعمل على "إفشال الصفقة".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، علاقاتها مع قطر في يونيو عام 2017 بسبب أزمة دبلوماسية مع الدوحة.