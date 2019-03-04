أميركا تنشر منظومة دفاع صاروخي في "إسرائيل"

نشرت القيادة الأوروبية في الجيش الأميركي (EUCOM)، اليوم الاثنين، منظومة الدفاع الصاروخي (THAAD) في "إسرائيل".

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، إن نشر المنظومة يأتي في إطار تدريبات مشتركة على قدرات النشر السريع للمنظومات المركبة في أرجاء العالم، ولتقوية التعاون مع الدفاع الجوي الإسرائيلي.

فيما قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن نشر تلك المنظومة يشكل دليلا آخر على التزام الولايات المتحدة الأميركية بأمن "إسرائيل".

وأشار إلى أن هذه المنظومة تعتبر إحدى أكثر المنظومات في العالم تقدما. مضيفا "إضافة إلى منظوماتنا الدفاعية أصبحنا الآن أكثر قدرة على التعامل مع التهديدات القريبة والبعيدة في كل أنحاء المنطقة".