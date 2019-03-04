انطلاق الحراك البحري الـ 25 شمال قطاع غزة

أعلنت هيئة مسيرة العودة وكسر الحصار الاثنين، عن انطلاق فعالية "زكيم" الـ25 على الحدود الشمالية لقطاع غزة.

وأفادت، هيئة الحراك الوطني، أنّ انطلاق الحراك البحري" 25" بغزة، الثلاثاء، تحت عنوان "ستنتصر على محاصريها" شمال قطاع غزة.