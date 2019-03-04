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غينس سنواجه التمركز الايراني في سوريا ولبنان وغزة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 16:53 - 04 مارس 2019
بيبي غانتس بيبي غانتس
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قام رؤساء تجمع أبيض أزرق "بيني غينس ويائير لابيد وموشيه يعلون وغابي اشكنازي" بزيارة لهضبة الجولان المحتل.

وخلال الزيارة قال بيني غينس "أمامنا جبهة إيرانية تؤسس نفسها مقابل "إسرائيل"، كما الأمر في غزة ولبنان اليوم نواجه تهديدات جدية.

وأضاف غينس: "سنشكل مجلس أمني مصغر كابنيت وسيكون قوياً وسيتخذ القرارات بإشراك قيادة الجيش والجهات الأمنية المختصة، ونحن سنوقف التمركز الإيراني حول حدودنا على الثلاث جبهات سوريا ولبنان وقطاع غزة.

وستحصل قيادة جيش الاحتلال على حرية العمل العسكري ودعم المستوي السياسي سيكون لنا كابنيت مسؤول ومتزن.

وقال غينس سنعزز الاستيطان في هضبة الجولان ولن نترك الجولان للابد.

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