مشعشع: هؤلاء هم أكبر متبرعين لوكالة الغوث "أونروا"!

قال المتحدث الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين " الأونروا" سامي مشعشع، إن العديد من الدول زادت من تبرعاتها المقدمة للأونروا بعد عدم استجابتها للقرار الأمريكي بوقف المساعدات، ما شكل مفتاحا جديداً لحشد متبرعين جدد.

وأكد مشعشع أن الدول الأعضاء في المجموعة الاوروبية زادت تبرعاتها للاونروا وأصبحت أكبر متبرع للوكالة، مشيرا إلى توقيع اتفاقية بين هذه المجموعة والاونروا قبل عدة أيام بقيمة 82 مليون دولار، لافتا كذلك الى تبرع اليابان بمبلغ 23 مليون دولار مؤخرا، مبينا ان دول أخرى أعطت مؤشرات أنها ستسرع من مساعداتها. وقال مشعشع:" إن البوادر الاولى للعام 2019 مقبولة، لكننا نأمل بتشكيل شبكة أمان مالي، لتحقيق الثبات المالي متعدد السنوات لتحقيق الثبات البرامجي".

وأشار مشعشع الى تبرعات قدمتها السعودية وقطر والكويت والامارات بقيمة 200 مليون دولار العام الماضي، مؤكداً على ضرورة الابقاء على هذه الشراكات وتعزيز شراكات جديدة، والدخول في اتفاقيات سنوية مع الدول المتبرعة، لإبقاء اللاجئين في منأى عن جو القلق والتوتر.

واعتبر مشعشع قرار منظمة التعاون الإسلامي إنشاء صندوق الوقف الانمائي لدعم اللاجئين، إنجازا مميزا وغير مسبوق، وقال:" هذا الجهد أخذ وقتا كبيرا والان أصبح حقيقة واقعة، فالوكالة تحصل على أموال من منظمة التعاون الاسلامي عبر هذه الوقفية"، مشيراً إلى اعتماد الأونروا كمتلق لتبرعات الزكاة في المنظمة، وكلها تصب في المحاولات للحصول على بليون ومائتين مليون دولاء.

وأضاف مشعشع:" في هذا الاجتماع الهام لمجلس وزراء الخارجية للمنظمة، تقدمت دولة افغانستان التي عاشت حروبا وويلات، والتي تعاني من ظاهرة الفقر، بمبلغ مليون دولار وهذا انجاز يعكس عراقة هذا الشعب العظيم، ومدى التفاف العالم حول قضية اللاجئين والحرص على تحصيل حقوقهم.