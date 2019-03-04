"الحراك الوطني" تعلن عن انطلاق المسير البحري الـ25 غدًا

أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، يوم الإثنين، عن انطلاق الحراك البحري الخامس والعشرين في مخيم العودة قرب موقع "زكيم" العسكري الإسرائيلي عند الحدود البحرية شمال قطاع غزة.

ودعت هيئة الحراك الوطني، في مؤتمر صحفي عقدته بميناء غزة، جماهير شعبنا إلى الاحتشاد والمشاركة في المسير البحري الخامس والعشرين، والذي يحمل شعار "غزة ستنتصر على محاصريها".

ورحبت الهيئة، بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة حول ادانة الجرائم الاسرائيلية بحق المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة، مطالبة بترجمة ما جاء فيه؛ لمحاسبة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكمة الدولية.

وأشارت إلى أن الهيئة الوطنية ستنظم مليونية في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق مسيرات العودة في الـ 30 من مارس القادم، والذي يصادف يوم الأرض داعيا جماهير شعبنا في الوطن والشتات للمشاركة فيها.