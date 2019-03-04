قرار بالافراج عن والدة الشهيد البرغوثي

قال محامي نادي الأسير الفلسطيني منذر أبو أحمد يوم الاثنين، إن قراراً صدر عن محكمة الاستئنافات العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر" يقضي بالإفراج عن الأسيرة سهير البرغوثي (59 عاماً)، بشروط تمثلت بكفالة مالية بقيمة عشرة آلاف شيقل، وكفالة طرف ثالث.

وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت قرارين سابقين يقضيان بالإفراج عنها بكفالة مالية، وجمدت تنفيذهما في حينه بعد إعلان النيابة نيتها بتقديم استئناف.

ومنذ اعتقال الأسيرة البرغوثي فقد تعرضت لظروف احتجاز صعبة في معتقل "هشارون" قبل قرار نقلها إلى معتقل "الدامون"، حيث اُحتجزت في زنزانة مجرّدة من أي مقتنيات، وما زاد من معاناتها شدة البرد لعدم توفر أي وسيلة للتدفئة، إضافة إلى نقلها المتكرر إلى المحكمة عبر عربة "البوسطة"، وسوء الطعام المقدم لها، وحرمانها من استبدال ملابسها لعدم توفر ملابس بديلة لها.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الأسيرة البرغوثي وهي أم لستة أبناء في تاريخ الخامس من شباط الماضي من منزلها في بلدة كوبر، وذلك بعد أن اُعتقل غالبية أفراد عائلتها منذ الإعلان عن استشهاد نجلها صالح في تاريخ الثاني عشر من كانون الأول 2018 في رام الله، وتواصل حتى الآن اعتقال زوجها عمر البرغوثي إدارياً، ونجلها عاصم.