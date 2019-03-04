لاعب غزي يكشف أسباب خروجه من حسابات الأهلي المصري

تحدث اللاعب السابق لنادي اتحاد الشجاعية والنادي الأهلي المصري محمود سلمي عن أسباب خروجه من الحسابات في الأهلي بالفريق الأول وفريق الشباب وعدم حصوله على الفرصة، منذ التعاقد معه في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال سلمي في تصريحات صحفية: "الجميع توقع تألقي منذ الانضمام للأهلي وحصولي على الفرصة لكن ذلك لم يحدث ولا أعرف السبب وراء ذلك حتى الآن".

وتابع: "شاركت في مباراة ودية مع الفريق الأول بعد التعاقد معي مباشرة لكن لم يتم تصعيدي بعدها، وانخرطت بعدها في تدريبات فريق الشباب بالنادي الأهلي، ولم أشارك سوى بديلا في إحدى المباريات قبل أيام قليلة".

وكشف: "مسؤولو الأهلي فسروا غيابي عن الفريق الأول، بضغط المباريات وعدم وجود متسع من الوقت، وعدم قدرة جهاز الفريق الأول على تصعيد لاعبي الشباب أو الدفع بعناصر جديدة لا تشارك".

وواصل: "كذلك يمر فريق الشباب بفترات طيبة ويقدم مستويات مميزة، ودخول عنصر جديد يحتاج مني لمجهود ووقت وأنا جاهز لذلك، ولدي ثقة كبيرة في قدراتي وإثبات ذاتي، إذا تم منحي الفرصة كاملة".

وأضاف: "سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أخبرني أن الجهاز الفني للفريق الأول سيتابع كافة اللاعبين وأنا منهم، وأتمنى دون شك التواجد مع الفريق الأول والمشاركة أساسيًا".