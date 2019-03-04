لأول مرة.. إطلاق تطبيق "يمي" لطلب الطعام أون لاين

أطلقت شركة “ارب موبايل كونتنت” الرائدة في مجال تطوير تطبيقات الهاتف الخلوي تطبيق يمي لطلب الطعام "أون لاين" من خلال متجري ابل و جوجل بلاي بداية من مدينة نابلس و طولكرم.

ويعتبر يمي التطبيق الفلسطيني الأول في التكنولوجيا المستخدمة في تطويره والذي يوفر منصة تشغيلية ذكية تعمل على تجميع أفضل المطاعم في فلسطين في تطبيق واحد تسهل على المستخدمين الطلب من المطاعم المفضلة لديهم.

ويقوم التطبيق بعرض المطاعم والمنيوهات الخاصة بكل مطعم حتى يسهل على المستخدم اختيار وطلب ما يريد من قائمة المطاعم المشاركة بدون الحاجة الى الاتصال في المطعم و هو بذات الوقت تطبيق مفيد جدا للمطاعم المشاركة و التي توفر قناة جديدة للمبيعات لتسهل على زبائنها الحاليين و الحصول على زبائن جدد.

وقال عمرو قناديلو الرئيس التنفيذي في شركة ارب موبايل كونتنت:"إن تطبيق يمي هو استكمال لانتشار تكنولوجيا تطبيقات الأجهزة الخلوية وتطور طبيعي مع انتشار ال 3G في فلسطين و خصوصاً مع حاجة المستخدمين لتطبيقات محلية تبسط حياتهم اليومية".

وبين، أن مبداً يمي يعتمد على أن طلب الطعام يجب أن يتم بمتعة وبساطة وثقة تامة في النظام وقد بدأنا في نابلس و سنتم الانتشار في كل مدن فلسطين خلال 3 أشهر.

وذكر، أن تطبيق يمي يماثل في جودته منصات عالمية وعربية مثل طلبات دوت كوم و يعتبر من التطبيقات التي يحتاجها المستخدم الفلسطيني و تعالج جزء بسيط من احتياجاته اليومية.