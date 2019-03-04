تركيا تحتجز 88 مهاجرا غير شرعي

قالت مصادر أمنية اليوم الاحد، إنه تم احتجاز 88 مهاجرا غير قانوني على الاقل قبالة السواحل التركية في بحر ايجة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها بسبب القيود على التحدث إلى وسائل الإعلام، أن مجموعة من 22 أفغانيا و 17 عراقيا وخمسة سوريين كانوا في قارب مطاطي احتجزتهم قوات الدرك قبالة سيسمي في مدينة ازمير، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

في عملية منفصلة في مقاطعة إيان أيجين، تم احتجاز مجموعة من 44 مهاجرا في قارب مطاطي قبالة دلتا ميندرز من جانب قوات خفر السواحل التركية.

وتم اعتقال ستة أشخاص للاشتباه في تهريب البشر.

وتعد تركيا الطريق الرئيسي للاجئين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا، وخاصة منذ عام 2011 ، عندما بدأت الحرب الأهلية السورية.

تم احتجاز حوالي 265 الف مهاجر غير شرعي في تركيا عام 2018، وفقاً لوزارة الداخلية.