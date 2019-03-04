أمريكا تدمج قنصليتها مع سفارتها في القدس

أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأثنين، أن وزارة الخارجية الأميركية قررت دمج القنصلية الأمريكية بالسفارة الأمريكية الجديدة في مدينة القدس.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الخارجية الامريكية، أعلنت اليوم عن دمج القنصلية بالسفارة الأمريكية، وإخضاعها الى مسؤولية السفير الأمريكي في إسرائيل "دافيد فريدمان".

وقالت الصحيفة العبرية، إن المبنى القديم للقنصلية سوف يتم تغير اسمه، ويصبح اسمه "وحدة الشؤون الفلسطينية"، وسيصبح خاضعا بشكل مباشر للسفارة.

ونقلت صحيفة "معاريف"، عن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو قوله: "إن القرار جاء من أجل نجاعة العمل، ولكي تكون هناك "استمرارية كاملة للنشاط الدبلوماسي والخدمات القنصلية الأميركية".